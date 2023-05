কোড জেনারেটর ছাড়া যেভাবে ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগ ইন করবেন

টেকশহর কনটেন্ট কাউন্সিলর: ফোন হারিয়ে যাওয়া অথবা ভুলে অন্য কোথাও রাখার কারণে ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে চাইলে টু- ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন কোড তৈরি করতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব না হলে অ্যাকাউন্ট লগ ইন করা যাবে না। তবে এ নিয়ে খুব বেশি দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই। কারণ আপনি আপনার অ্যাকাউন্টটি একেবারে লক করে ফেলেন নি; কোড ফিরিয়ে আনতে একাধিক বিকল্প উপায় রয়েছে।

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলতে কেন কোড চাওয়া হয়?

অ্যাকাউন্টে যখন টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন অপশনটি খোলা হয় তখন থেকে ব্যবহারকারীর ডিভাইস থেকে যতবার অ্যাকাউন্ট লগ ইন করা হবে ততবার ফেসবুক ভেরিফিকেশন কোডটি প্রবেশ করাতে বলবে। এই ভেরিফিকেশনের সুবাদে অ্যাকাউন্টে অযাচিত প্রবেশ বন্ধ করা সম্ভব হয়। ফেসবুকের ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড জানার পরেও কোড দিতে না পারলে অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব হবে না। ফলে অ্যাকাউন্টধারী নিজেই ফোন হারিয়ে ফেললে বা কোন কারণে ডিভাইসটি তার কাছে না থাকলে তিনি লগ ইন করতে পারবেন না।

কোড ছাড়াও ফোন চালু করার কিছু বিকল্প উপায় রয়েছে

টেক্সট অথবা কলের মাধ্যমে ফেসবুককে কোডটি পাঠানোর সুযোগ রাখতে হবে ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যে ফোন নম্বর দেয়া আছে যদি তা আপনার কাছে থাকে তাহলে টেক্সট অথবা কলের মাধ্যমে কোডটি পেতে পারেন এবং সফলভাবেই অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করতে পারবেন। আপনি যদি ফোনের সাথে সিম কার্ডটিও হারিয়ে ফেলেন তাহলে সিম কোম্পানিকে একই নম্বরের নতুন একটি সিম দেয়ার অনুরোধ করবেন। এই সিম কার্ডটি অন্যকোন ফোনে ব্যবহার করে কোড নিতে পারবেন। এই পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য “need another way to confirm that its you ”লেখাটি সিলেক্ট করতে হবে।

এরপর যে পেইজটিতে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন কোড চাওয়া হয় সেটি সিলেক্ট করে “use text messege” সেকশন থেকে ‘ text me a login code.” লেখাটিতে ক্লিক করতে হবে। এই লেখাটিতে ক্লিক করার পর ফোনে কোডসহ আসা টেক্সট ম্যাসেজটি রিসিভ করতে হবে। যদি আপনি তা রিসিভ না করেন তাহলে “call you with a log in code” অপশনটি বেছে নিতে হবে। এর ফলে কোড দেয়ার জন্য ফেসবুক আপনার ফোনে কল করবে। একটি অনুমোদিত ডিভাইস থেকে ফেসবুক লগ ইনের অনুমোদন দিতে হবে আপনি যদি ফোন বা ট্যাবলেটের মতো অন্য কোন ডিভইস থেকে ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি লগ ইন করতে চান তাহলে বর্তমান ডিভাইস থেকে লগইন অনুরোধটির অনুমোদন দিতে হবে। ফলে অ্যাকাউন্ট লগ ইন করার জন্য কোডের প্রয়োজন হবে না।

এজন্য যা ফেসবুক অ্যাপটি ওপেন করে লগইন ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করতে হবে। কোড পেইজ থেকে “ need another way to confirm that its you ?” লেখাটি সিলেক্ট করতে হবে। যে ডিভাইসে ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি লগ ইন করতে ইচ্ছুক সেখানে ফেসবুক অ্যাপ খুলতে হবে এবং নোটিফেকেশন অন করতে হবে। নতুন লগ ইন এর জন্য নোটিফিকেশন সিলেক্ট করে তার অনুমোদন দিতে হবে।

ফেসবুক লগ ইন কোডের ব্যাকআপ ব্যবহার

ফেসবুক ব্যাকআপ লগ ইন কোডগুলো ডাউনলোড করতে দেয়। ফলে যখন আপনি কোড তৈরি করতে পারবেন না অথবা ফোনটি আপনার কাছে থাকবে না তখন এই ডাউনলোড করা কোড ব্যবহার করা যাবে। প্রয়োজনে এই কোড প্রিন্ট করে রাখা যাবে অথবা ডিভাইসে ডাউনলোড করেও রাখা যায়। আপনি যদি আগেই কোডগুলি ডাউনলোড করে থাকেন তাহলে এর একটি দিয়ে অ্যাকাউন্ট লগ ইন করা যাবে। যেভাবে টু-ফ্যাক্টর অথিনটিকেশন কোড দেয়া হয় সেভাবেই এই কোড প্রবেশ করাতে হবে।

ফেসবুকের সাথে যোগাযোগ

যদি ফোন নম্বর না থাকে, অন্য ডিভাইসে যদি অ্যাকাউন্ট লগ ইন করা না হয় এবং কখনোই ব্যাকআপ কোড সেভ করে না রাখা হয় সেক্ষেত্রে করনীয় কি? এক্ষেত্রে একটিই উপায় ফেসবুকের সাথে যোগাযোগ করা এবং অ্যাকাউন্টটি পুনরুদ্ধার করে দেয়ার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করা। এজন্য ডিভাইসে ফেসবুক অ্যাপটি ওপেন করার পর ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে অ্যাকাউন্ট সাইন ইন করতে হবে।

ভেরিফিকেশন কোড পেইজে “need another way to confirm that its you ?” এই লেখাটি বাছাই করতে হবে। এরপর other options, get more help লেখাটি সিলেক্ট করতে হবে। অ্যাকাউন্টটি যে আপনরাই তা প্রমান করতে ফেসবুককে পরিচয়পত্র দিতে হতে পারে। প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য দেয়ার পর ফেসবুক আপনার অ্যাকাউন্টটি পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে।

আরএপি